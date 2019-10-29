Кяхта, Бурятия, , 15:45 — REGNUM 29 октября в Бурятии состоялась торжественная церемония пуска солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, каждая из трёх станций в год будет вырабатывать до 20 млн кВт/ч энергии, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25 тыс жителей.

«У нас очень много солнца, и надо использовать те природные преимущества, которые у нас есть. Солнечные электростанции — это снижение выбросов углекислого газа до 10 000 тонн в год. Это пойдет на пользу экологии нашей республики и уникальной экосистемы озера Байкал», — заявил на церемонии глава республики Алексей Цыденов.

По словам зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, новые СЭС улучшат качество электроснабжения в регионе. Кроме того, поступления в бюджет республики в виде налога на имущества вырастут на 50 млн рублей в год.

Электростанции были построены дочерним российским обществом германо-австрийского консорциума. Как сообщало ИА REGNUM, их возведение было начато в июне 2019 года.

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