Москва, , 15:44 — REGNUM На нефтяном рынке усиливаются распродажи, несмотря на то, что крупнейшие мировые импортеры нефти Китай и США близки к подписанию первого этапа частичного торгового соглашения, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Накануне Дональд Трамп заявил, что рассчитывает подписать значительную часть планируемой торговой сделки с Китаем «с опережением графика». Рынки пока слабо реагируют на торговую сделку. Еще свежи воспоминания о том, что она неоднократно срывалась.

Поэтому в центре внимания статистика. Слабые данные по Китаю опубликованные в понедельник стали плохим сюрпризом для нефтяных рынков. Прибыль в китайских промышленных компаниях падает второй месяц подряд.

Тем не менее с точки зрения техники ситуация никак не изменилась. Краткосрочный октябрьский бычий тренд по нефти марки Brent актуален, как и среднесрочный широкий боковик.

Поэтому после коррекции вниз не исключены новые попытки роста к цели $63,78 за баррель. В свою очередь, бычий сценарий может перестать быть актуальным после пробоя отметки $58 за баррель», — полагает эксперт.

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