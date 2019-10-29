Москва, , 15:41 — REGNUM Курс российской национальной валюты будет зависеть от того решения, и, наверное, даже не от решения ФРС США об уровне базовой учётной ставки в экономике и финансовой сфере США, а от той реакции глобальных инвесторов на это решение ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«29 октября начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам, от которого глобальные инвесторы и игроки с Уолл-Стрит ждут, как минимум, первое — понижения ставки ФРС США, и так же они ждут второй аспект — перспективный комментарий о их понимании монетарной политики в США. На данный момент все уверены в том, что ставка будет снижена, но не всё так просто.

В текущих условиях, когда на глобальных рынках, с одной стороны, заметны новые высоты по индексу широкого рынка Америки — Индексу Standard & Poor’s 500, а с другой стороны, он единственный, кто переписал свои исторические высоты, для курса российской национальной валюты всё будет зависеть от внешних факторов, которые будут продиктованы со стороны глобального международного валютного рынка.

Снова американский доллар и нефть определят стоимость российского рубля на конец текущей недели. И если с товарно-сырьевым рынком хоть как-то понятно, ведь на носу отопительный сезон и зима, то с курсом доллара всё очень туманно.

Будет очень большим достижением, если курс российской валюты снова укрепится до уровней ниже отметки в 63,50 руб./доллар, но это в позитивном сценарии. В негативном сценарии, есть шансы упасть до отметок на уровне в 65,56 руб./доллар», — считает эксперт.

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