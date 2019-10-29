Сыктывкар, , 15:28 — REGNUM В Коми численность зарегистрированных безработных к началу октября составила 5,8 тыс человек, что на 5% меньше, чем год назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистате.

По словам заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Александра Хохлова, в республике стабильно снижается количество безработных. Общий уровень безработицы в республике не превышает 1,3%. Самая сложная ситуация наблюдается в Инте, Сысольском и Троицко-Печорском районах. Там безработных более 3%.

В республиканском правительстве отмечают, что за 9 месяцев среднемесячная начисленная зарплата составила 52,6 тысяч рублей, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Однако ее реальный размер, скорректированный на индекс потребительских цен, снизился на 1,1%.