Киев, 29 октября 2019, 15:21 — REGNUM В США делегация украинского правительства провела успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении кредитования Украины. Об этом 29 октября в Мариуполе на первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, Киев рассчитывает подписать с МВФ трехлетнюю программу кредитования.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на последних переговорах МВФ не требовал повысить цену на газ для населения Украины. По его словам, Киев и МВФ обсуждали ввод рынка земли, государственный бюджет на 2020 год и законопроект о наказании за незаконное обогащение.