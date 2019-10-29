Киев, , 15:21 — REGNUM В США делегация украинского правительства провела успешные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении кредитования Украины. Об этом 29 октября в Мариуполе на первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Эти консультации завершились успешно. Мы продвигаемся к финальному согласованию меморандума. Мы ожидаем, что встречная миссия МВФ прибудет в Киев в ноябре, чтобы продолжить эти переговоры», — сказал Гончарук.

По его словам, Киев рассчитывает подписать с МВФ трехлетнюю программу кредитования.

«Это вопрос договоренностей. К этому должна быть готова не только украинская сторона, но и принято решение внутри МВФ. Мы работаем над тем и хотели бы, чтобы это произошло в ближайшие месяцы. Это важно сделать, чтобы мировые инвесторы и наши украинские инвесторы понимали, что в ближайшие годы Украина будет стабильной, что макроэкономически страна будет иметь крепкий фундамент для экономического роста», — считает Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что на последних переговорах МВФ не требовал повысить цену на газ для населения Украины. По его словам, Киев и МВФ обсуждали ввод рынка земли, государственный бюджет на 2020 год и законопроект о наказании за незаконное обогащение.