Москва, , 15:23 — REGNUM На начало второго полугодия 2019 года в России было зарегистрировано 460 229 пикапов. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Также отмечается, что около половины зарегистрированных пикапов (232 504 ед) старше 11 лет.

Самая большая доля среди пикапов в России приходится на марку «ИЖ». В начале июля 2019 года в нашей стране было 144 496 таких автомобилей.

Вторую строчку в марочном рейтинге пикапов занимает японский бренд Toyota — 69 361 единица зарегистрированных в РФ пикапов. Тройку лидеров замыкают пикапы марки Mitsubishi. В нашей стране насчитывается 62 374 ед. автомобилей данного бренда.

Четвертое и пятое места в списке марок с наибольшей представленностью в парке пикапов России занимают соответственно бренды ВИС (50 435 ед.) и УАЗ (31 461 ед.).

Напомним, по итогам сентября 2019 года главным рынком продаж новых пикапов в России стал Центральный федеральный округ. Здесь за месяц было куплено 245 новых пикапов — на 3,8% больше уровня продаж прошлого года. При этом за первые девять месяцев 2019 года в ЦФО было приобретено 2329 новых пикапов, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: General Motors создаст линейки экологических пикапов и внедорожников