Сеул, , 15:18 — REGNUM В Сеуле состоялась встреча представителей МИД Южной Кореи и Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель МИД Кан Чон Сик и канцлер МУС Питер Льюис обсудили пути активизации сотрудничеств между Южной Кореей и международным органом.

В рамках встречи представитель Южной Кореи отметил, что Сеул всячески поддерживает Международный уголовный суд и добавил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

В свою очередь, Льюис поблагодарил правительство страны за поддержку, а также подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества. Известно, что в завершении встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет создан канал для обмена информацией.

Международный уголовный суд — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.