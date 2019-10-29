Минск, , 15:13 — REGNUM «Потери от налогового маневра для белорусской экономики за 9 месяцев этого (2019 — ИА REGNUM) года уже составили около 250 миллионов долларов», — заявила в опубликованном 29 октября президентской газетой «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») зампред госконцерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Она отметила: сырьё для белорусских НПЗ дорожает не первый год, и с 2015 года они работают в условиях изменения в России своего национального налогового законодательства в нефтяной сере («налогового манёвра»). Однако не только цена нефти влияет на ценник автозаправок.

«Так, если в 2014-м нефть для производителей стоила около 50 процентов от мировой цены, то сегодня уже близка к 80 процентам. При этом несколько лет стоимость топлива на внутреннем рынке сдерживалась. В результате заводы, которые одновременно производили модернизацию, накопили убытки и ухудшили финансовое состояние. Чтобы НПЗ могли завершить инвестиционные проекты, мы начали с 2018 года постепенно выравнивать цены на нефтепродукты», — сказала Гурина.

Она сообщила также: «В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну. Это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей».

Также читайте: В Белоруссии сообщили о поиске альтернатив российской нефти

«Напомню, вследствие изменения условий хозяйственной деятельности «Гомельтранснефть Дружба», связанных с поставками «грязной» нефти, белорусская сторона инициировала внеплановый пересмотр тарифов: с 1 сентября 2019 года тариф на транспортировку нефти по территории Белоруссии повышен на 3,7 процента. К вопросу восстановления недополученной белорусским предприятием выручки мы планируем вернуться при пересмотре тарифов на 2020 год», — сказала представительница белорусского госконцерна.