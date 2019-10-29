Курган, 29 октября 2019, 15:12 — REGNUM В Курганской области с октября 2018 года сократили 5 заместителей губернатора и 200 чиновников из департаментов и подведомственных органов правительства. Высвободившиеся деньги пойдут на насущные нужды — ремонт социальных объектов и дорог. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Вадим Шумков.
Вадим Шумков напомнил, что регион с 2012 года почти в 15 раз нарастил госдолг, взятый под коммерческие проценты.
Кроме того, глава Курганской области сообщил, что качество муниципального управления в регионе местами настолько низкое, что многие «просто физически разучились работать».
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