Курган, , 15:12 — REGNUM В Курганской области с октября 2018 года сократили 5 заместителей губернатора и 200 чиновников из департаментов и подведомственных органов правительства. Высвободившиеся деньги пойдут на насущные нужды — ремонт социальных объектов и дорог. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Вадим Шумков.

«Сейчас пополняем план приватизации высвобождаемой недвижимостью. С учётом последнего анализа подведомственных учреждений процесс будет продолжен», — отметил Шумков.

Вадим Шумков напомнил, что регион с 2012 года почти в 15 раз нарастил госдолг, взятый под коммерческие проценты.

«К сожалению, эти деньги не пошли на строительство или ремонт социальных объектов или дорог, на развитие экономики. Их проели. Не создав ничего», — посетовал губернатор Зауралья.

Кроме того, глава Курганской области сообщил, что качество муниципального управления в регионе местами настолько низкое, что многие «просто физически разучились работать».

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