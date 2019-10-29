Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону продано здание кафе судоходной компании «Палмали». Недвижимость ушла с молотка за 39,5 млн рублей — почти вдвое меньше первоначальной стоимости. Это следует из информации, размещённой на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Победителем аукциона стала компания «ТехИнСнаб». Площадь здания на улице Береговой составляет 212,7 кв. метра. К нему прилагается земельный участок, площадь которого превышает 2,3 тыс. кв. метра.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году компания «Палмали» входила в список системообразующих предприятий Ростовской области. Дело о банкротстве организации было открыто в октябре 2017 года. В ноябре 2018 года компания была признана банкротом. Общая задолженность «Палмали» превысила 19 млрд рублей.