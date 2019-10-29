Санкт-Петербург, 29 октября 2019, 15:09 — REGNUM Если будет принято политическое решение об отказе «Газпрома» и «Нафтогаза» от судебных претензий, то для технического исполнения данного решения будет достаточно одной недели, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что одним из ключевых условий достижения договорённости с Украиной по вопросу о транзите и поставках газа является отсутствие на повестке дня «каких-либо судебных претензий».
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