Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Если будет принято политическое решение об отказе «Газпрома» и «Нафтогаза» от судебных претензий, то для технического исполнения данного решения будет достаточно одной недели, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что одним из ключевых условий достижения договорённости с Украиной по вопросу о транзите и поставках газа является отсутствие на повестке дня «каких-либо судебных претензий».

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«Для того чтобы «обнулить» взаимные претензии, достаточно подписать мировое соглашение — или иной документ между «Газпромом» и «Нафтогазом» о взаимном отзыве претензий. На то, чтобы это сделать, юристам и переводчикам хватит недели.

Несколько лет назад уже был случай, когда Юлия Тимошенко, тогда занимавшая пост премьер-министра Украины, справилась с такой же задачей за считанные дни. Так что было бы желание, и соглашение может быть заключено», — отметил Дмитрий Кумановский.