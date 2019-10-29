Будапешт, , 15:08 — REGNUM Первый контейнерный поезд назначением в Цзинань (Китай) отправился с терминала Махарт в Будапеште, сообщает 29 октября пресс-служба компании «Трансконтейнер».

Время в пути составит примерно 18 суток. За это время поезд пересечёт Венгрию, Словакию и Польшу, далее через Белоруссию проследует по колее 1520 по территории России.

Присутствующие на торжественной церемонии отправки поезда гости отметили важность отправки этого направления для развития транспортно-логистического коридора между Китаем и Венгрией, а также другими европейскими странами.

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