Чебоксары, 29 октября 2019, 15:08 — REGNUM Оценка Росстата в части роста реальных доходов жителей страны «вызывает большие сомнения, поскольку не коррелируется с действительностью». Подходы к ведению статнаблюдений «сильно отстали от жизни». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы, лидер чувашского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Николаев.
Он отмечает, что ранее Росстат удивил экономистов тем, что «обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в III квартале этого года». В связи с этим на прошедшем заседании экономического клуба обсуждалась методика расчета уровня благосостояния жителей, так как оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелируется «с другими взаимосвязанными статистическими данными».
По его словам, «подходы к ведению статнаблюдений, инструменты анализа, возможно и техническое оснащение этой организации сильно отстали от жизни». И «вопрос заключается в том, что приводимые Росстатом данные, помимо цифр, имеют важное значение для выработки решений дальнейшего развития страны».
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно о том, что Минэкономразвития России предлагает изменить подход к учёту уровня бедности в стране и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан. Ещё одно нововведение анализа финансового положения, условий жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми.
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