Чебоксары, , 15:08 — REGNUM Оценка Росстата в части роста реальных доходов жителей страны «вызывает большие сомнения, поскольку не коррелируется с действительностью». Подходы к ведению статнаблюдений «сильно отстали от жизни». Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы, лидер чувашского отделения партии «Справедливая Россия» Олег Николаев.

Он отмечает, что ранее Росстат удивил экономистов тем, что «обнаружил рост реальных располагаемых доходов населения на 3% в годовом выражении в III квартале этого года». В связи с этим на прошедшем заседании экономического клуба обсуждалась методика расчета уровня благосостояния жителей, так как оценка Росстата вызывает большие сомнения, поскольку не коррелируется «с другими взаимосвязанными статистическими данными».

«Конечно, подобные финты с цифрами со стороны Росстата не могут равнодушно восприниматься людьми, хоть малость понимающими макроэкономику. К тому же такие трюки со стороны этого ведомства за последнее время выдавались не единожды. Очевидно, такой значимый рост по одной статье должен коррелироваться с другими взаимосвязанными статистическими данными. В силу того, что таких изменений ни в данных Росстата, ни в реальной жизнедеятельности людей не наблюдается, то и показателям, приведенным ведомством, не может быть доверия», — полагает Олег Николаев.

По его словам, «подходы к ведению статнаблюдений, инструменты анализа, возможно и техническое оснащение этой организации сильно отстали от жизни». И «вопрос заключается в том, что приводимые Росстатом данные, помимо цифр, имеют важное значение для выработки решений дальнейшего развития страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно о том, что Минэкономразвития России предлагает изменить подход к учёту уровня бедности в стране и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан. Ещё одно нововведение анализа финансового положения, условий жизни и трудовой деятельности граждан по трём целевым группам: семьи с несовершеннолетними детьми, люди старшего поколения, женщины с детьми.

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