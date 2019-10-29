Москва, , 15:10 — REGNUM Доля теневой экономики в РФ все ещё достаточно высока, поэтому новые нормы статистики, предложенные Минэкономразвития, могут давать неверные результаты о количестве бедных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Минэкономразвития предлагает новые нормы для ведения статистики уровня бедности с 2020 года. Так, Росстат должен будет подтверждать сведения об уровне бедности информацией из Федеральной налоговой службы и данными о страховых взносах в Пенсионный фонд.

«Не стоит забывать о размерах теневой экономики, где люди получают зарплату в конвертах, а официальная заработная плата небольшая. Соответственно основываясь на отчислениях из ПФР и ФНС, можно будет сделать некорректный вывод. Данные будут показывать низкие страховые взносы, а на самом деле у человека заработная плата в пять раз больше официальной», — опасается Абрамов.

При этом нуждающиеся в помощи граждане будут ожидать в очереди. Поэтому, подчёркивает Абрамов, необходимо тщательно продумать систему и критерии оценки бедности в стране с тем, чтобы изменения происходили не только для положительной динамики в итоговой статистике, а для того, чтобы уровень бедности глобально снижался.

«Вести подсчеты, конечно, нужно, чтобы отслеживать динамику. Но глобально нужно создавать рабочие места, повышать заработные платы, снижать долговую нагрузку, снижать или хотя бы заморозить повышение налогов и сборов, индексировать пенсии, наращивать производство, развивать экономику. Если будет экономический рост, то априори доходы населения будут расти, тогда и бедных будет становиться меньше. Новая система учета на это никак не повлияет, а только лишь потребует очередных затрат, которые согласно оценкам составят 1,3 млрд рублей в течении трех лет», — заявил Абрамов.