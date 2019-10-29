Москва, , 14:59 — REGNUM Фонды, принадлежащие бизнесмену Роману Баталову и владельцу турецкого туроператора AnexTour Нешету Кочкаре, всерьез рассматривают вопрос о приобретении «Интуриста», сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

Напомним, что в сентябре этого года ThomasCookGroup объявил о ликвидации бизнеса. «Интурист» — российская дочка компании, и с момента банкротства шли разговоры о ее продаже. Сотрудники Forbes выяснили, что «активом заинтересовались владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева… каждый из бизнесменов рассчитывает получить по 50% компании».

Пресс-служба самого «Интуриста» отметила, что они не будут комментировать факты и развитие переговоров с возможными покупателями, но подтвердила, что интерес к туроператору действительно существует.