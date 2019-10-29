Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM Высотное строительство активно набирает обороты в Ростове-на-Дону. Это следует из доклада Ростовстата «О вводе жилья в Ростове-на-Дону в январе-сентябре 2019 года», предаёт корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Отмечается, что по темпам ввода лидирует сектор высотного строительства, объёмы которого увеличились на 43,4%. Так, за этот период возведено свыше 12,3 тыс. новых квартир общей площадью 605,8 тыс. кв. метров. Тем временем темпы индивидуального строительства жилья сократились. За указанные период построено более 2,5 тыс. домов общей площадью 280,7 тыс. кв. метров.

В целом за девять месяцев 2019 года в областном центре введено более 886 тыс. кв. метров жилья, что на 15,7% больше, чем годом ранее.