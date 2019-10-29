Киев, 29 октября 2019, 14:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский развеял слухи о том, что президентская команда «собирается вернуть банки их бывшим собственникам». Соответствующее заявление Зеленский сделал 29 октября в Мариуполе, выступая на первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.
Он сообщил, что во время финансового кризиса потери украинских плательщиков налогов достигли 15 млрд долл.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов проиграли Апелляционный суд Лондона по делу национализации «ПриватБанка». Суд обязал ответчиков оплатить расходы «ПриватБанка"в размере 10,9 млн фунтов стерлингов. Кроме того, Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу «ПриватБанка» на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову. Таким образом, суд продлил арест активов Коломойского.