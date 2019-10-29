Париж, , 14:25 — REGNUM По итогам июля-сентября 2019 года в мире было реализовано 52 198 автомобилей Renault, что на 4,4% меньше результата прошлого года. Сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По словам представителей автокомпании, снижение продаж обусловлено в том числе уходом бренда с авторынка Ирана. Без этого фактора продажи сократились лишь на 1,8%, говорится в сообщении французского автопроизводителя.

Что касается Европы, то там компания Renault в отчётный период сократила продажи автомобилей на 3,4%. За пределами Еврoпы падение продаж машин составило 5,4%. Такой результат является следствием как потери компанией рынка в Иране, так и спадом продаж на рынках Турции (-21,7%) и Аргентины (-30,0%).

В России же объем продаж вырос на 6,1%. Причиной такого результата является появление на рынке РФ модели Renault Arkana, а также стабильно высокий спрос на модели Lada.

Напомним, компания Renault представила водородные модификации электрических фургонов Kangoo и Master. За счёт альтернативного топлива запас хода автомобилей увеличился в три раза. В фургонах аккумуляторы соединены с водородными топливными элементами. Это позволит проехать модели Kangoor Z. E Hydrogen до 370 км, а модели Master Z. E Hydrogen — до 350 км.

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