Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Сокращение списка моногородов — плохая перспектива, практика уже показала, что моногородам может помочь либо появление новых предприятий, либо создание зон опережающего развития, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию о возможном сокращении списка моногородов.

Ранее «Известия» сообщили, что список моногородов, которым оказывается поддержка по соответствующей программе, может сократиться прочти в два раза. Основанием для исключения из списка может стать сокращение численности населения до менее чем 3000 человек или ситуация, при которой бывшее градообразующее предприятие перестает играть ведущую роль в экономике. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что города, которые будут исключены из данной программы, должны получать поддержку по другим статьям.

«Сокращение списка моногородов — это плохая перспектива. Даже если в населенном пункте живет не 3000, а 500 человек, куда им деваться? Инфраструктура того предприятия, что было или остается градообразующим, сохранилась, и ее надо обслуживать.

Никакими другим программами моногородам не помочь. Что это может быть — поддержка развития малого бизнеса? Но представьте себе развитие малого бизнеса в Пикалево. Решающего влияния на ситуацию это оказать не может.

Вариантов только два: либо появляются новые предприятия, которые создают новые рабочие места, либо открывается зона опережающего развития, куда инвесторов привлекают десятилетним льготным режимом налогообложения», — отметил Александр Ходачек.