Санкт-Петербург, 29 октября 2019, 14:12 — REGNUM Сокращение списка моногородов — плохая перспектива, практика уже показала, что моногородам может помочь либо появление новых предприятий, либо создание зон опережающего развития, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию о возможном сокращении списка моногородов.
Ранее «Известия» сообщили, что список моногородов, которым оказывается поддержка по соответствующей программе, может сократиться прочти в два раза. Основанием для исключения из списка может стать сокращение численности населения до менее чем 3000 человек или ситуация, при которой бывшее градообразующее предприятие перестает играть ведущую роль в экономике. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что города, которые будут исключены из данной программы, должны получать поддержку по другим статьям.