Чита, , 14:05 — REGNUM Новое правительство Забайкальского края и его экономическая политика в рамках вхождения в состав Дальневосточного федерального округа, позволили привлечь регион 2,9 миллиарда рублей федеральных средств. Значительная их часть — 646 миллионов рублей — пойдёт на уменьшение государственного долга, отмечается в сообщении пресс-службы забайкальского губернатора.

Напомним, в мае 2019 года государственный долг Забайкальского края достиг минимального значения за четыре последних года —25,8 миллиарда рублей. В состав Дальневосточного федерального округа забайкальский край и Бурятия вошли осенью 2018 г.

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