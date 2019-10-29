Барнаул, , 14:05 — REGNUM Свыше 80 ведущих экспертов из России и Германии съехались в Барнаул, где проходит международная выставка «АгроЭкспоСибирь». Об этом сообщает телеканал ОТР.

Эксперты обсуждают госпрограмму развития села и цифровизацию сельского хозяйства, а также обмениваются мнениями, технологиями и подписывают контракты. Одно из соглашений подписали минсельхоз Алтайского края и «Объединённая зерновая компания».

Как пояснил заместитель гендиректора компании Владимир Печёный, это соглашение никоим образом не ограничивает сотрудничество региональных властей с другими компаниями.

Ожидается, что объём сельскохозяйственного экспорта в Алтайском крае, по итогам 2019 года, достигнет 240 млн долларов, а уже к 2024 году вырастет вдвое.