Москва, , 14:09 — REGNUM Госинспекция по недвижимости выявила 344 нарушения при размещении московских летних кафе с начала сезона 2019 года. Об этом 29 октября сообщил начальник Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский в ходе брифинга «Завершение сезона размещения летних кафе: подведение итогов, правила и сроки демонтажа, ответственность за несоблюдение правил».

144 летние веранды были установлены незаконно, еще 200 кафе разместили их с превышением разрешенной площади или без учета ситуационного плана.

Как отметил Владислав Овчинский, инспекция провела более пяти тысяч обследований за весь сезон. Общая сумма штрафов составила 35,6 миллионов рублей.