Москва, , 13:51 — REGNUM Ситуация с моногородами в России всегда была неоднозначной и проблемной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В. Плеханова Максим Соколов.

«В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» на период 2016—2025 гг. на их поддержку было затрачено порядка 18 млрд руб. Однако, столкнувшись с критикой методического сопровождения и низкой оценкой эффективности реализации со стороны Счетной палаты РФ, программа была досрочно прекращена с 1 января 2019 г.

По результатам проверки было установлено сокращение количества трудоспособного населения в моногородах на 350 тыс. человек, а также снижение предпринимательской активности (сокращение на 22,7% юридических лиц).

В середине июня 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил о разработке госпрограммы по развитию моногородов, нацеленной на диверсификацию их экономики и снижение зависимости от градообразующих предприятий. Проект госпрограммы рассчитан на период 2019—2024 гг., а затраты на реализацию предварительно составили 57,3 млрд руб.

Отметим, что принятая в феврале 2019 года Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года ставит задачи по диверсификации экономики моногородов, оптимизацию жилищно-коммунального хозяйства и системы оказания услуг отраслей социальной сферы, а также обеспечение трудовой мобильности населения.

Данные приоритеты согласуются с проектом госпрограммы, что в целом отражает высокое качество проработки данных документов государственного стратегического планирования.

Вместе с тем решение реальных проблем оттока квалифицированных кадров, выход из кризиса хозяйствующих субъектов, совершенствование методов оценки результативности и эффективности госпрограммы, создание высокопроизводительных рабочих мест и стимулирование роста производительности труда в моногородах является комплексом системных задач, требующих не только финансового обеспечения, но и эффективного государственного и муниципального управления.

Необходима не только действенная система мониторинга и контроля со стороны органов власти за эффективностью расходования выделенных средств на уровне местного самоуправления, но и грамотные управленцы в самих моногородах.

Это позволит выстроить диалог на местном уровне и активизировать потенциал среднего предпринимательства, сократить отток кадров, что в перспективе обеспечит снижение зависимости моногородов от деятельности крупных (градообразующих) предприятий.

Таким образом, перспективы сокращения количества моногородов с 321 до 170 будут связаны с реализацией новой госпрограммы, а также сменой принципов и критериев отнесения к данной категории. Динамика же данных изменений будет зависеть от результативности экономической диверсификации в моногородах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170.

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