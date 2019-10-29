Барнаул, , 13:48 — REGNUM У нового правительства Алтайского края нет желания увеличивать государственный долг за счёт привлечения коммерческих кредитов. Об этом сообщил региональный министр финансов Данил Ситников ходе интернет-конференции «Приоритеты в бюджете Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов». Отвечая на вопрос одного из участников данного мероприятия, он пояснил:

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не исключаем возможность использования заемных средств, при условии что данные средства будут привлечены для реализации крупного инвестиционного проекта на территории региона с поступлением дополнительных средств в бюджет».

По словам чиновника, привлечение коммерческих кредитов на текущие расходы является высокозатратным, что подтвердила практика других субъектов Российской Федерации, которые неоправданно прибегали к данному финансовому инструменту и сейчас находятся в сложных финансовых условиях — им приходится искать денежные средства на обслуживание коммерческих кредитов.

Напомним, на 1 октября 2019 года государственный долг Алтайского края составляет 1,8 миллиарда рублей, а на начало 2018 года эта сумма была 2 млрд рублей, или 4,1% от налоговых и неналоговых доходов края.

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