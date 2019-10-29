Москва, , 13:49 — REGNUM Больше всего кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) зарегистрировано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автoстат».

На 1 июля 2019 года в Москва было 1,26 млн автомобилей сегмента SUV. Это 12,5% от общего объема кроссоверов и внедорожников, зарегистрированных в России.

Вторую строчку рейтинга регионов занимает Московская область. Там было зарегистрировано 768,7 тыс. единиц машин сегмента SUV. При этом доля кроссоверов и внедорожников в этом регионе от всех машин данного сегмента в РФ составляет 7,6%. На третьем месте Санкт-Петербург. Здесь количество кроссоверов и внедорожников составляет 527,8 тыс. единиц (5,2%).

В итоге на эти три субъекта России приходится более 25% всего парка SUV в стране.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года объём продаж новых кроссоверов и вседорожников от всего объёма продаж новых машин в России превысил 47%. За три квартала этого года в РФ был куплен 523 581 автомобиль сeгмента SUV. Это на 2,2% меньше, чем в прошлом году.

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