Владивосток, , 13:46 — REGNUM Учёные из Тихоокеанского филиала ВНИРО (Владивосток) освоили быструю технологию получения рассады ламинарии японской, сообщает 29 октября пресс-служба института.

Ламинария Nps.gov

В природе зооспора развивается до видимой глазом рассады от трёх до пяти месяцев. Ученые же получили готовые к расселению ювенильные водоросли всего за месяц.

«Нам удалось подобрать оптимальные параметры для развития зооспор по температуре, освещенности, качеству питательной среды и получить всего за месяц жизнестойкую рассаду», — сообщила научный сотрудник ТИНРО, специалист по макрофитам Татьяна Крупнова.

Отмечается, что товарных размеров выращенная ламинария может достигнуть уже к лету 2020 года, что вдвое короче обычных сроков её развития в природе.

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