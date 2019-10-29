Герат, Афганистан, , 14:25 — REGNUM 28 октября официальные представители национальной компании Афганистана по производству электрической энергии заявили, что в ближайшее время на территории провинции Герат (столица провинции — Герат) вблизи от границы с Туркменистаном будет построена ветряная электростанция.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», общая стоимость проекта создания ветряной электростанции составляет 43 миллиона долларов, и за ближайшие три года на ней будет произведено свыше 25 мегаватт электроэнергии.

По словам официальных представителей национальной компании Афганистана по производству электрической энергии, часть этого проекта спонсируется Агентством США по международному развитию, а другая — турецким подрядчиком.

Согласно вышеупомянутому заявлению, эта ветряная электростанция будет включать в себя восемь турбин, произведенная ей энергия будет направляться на нужды столицы провинции, Гератского промышленного парка и других предприятий провинции.

К настоящему моменту все основные документы готовы и будут подписаны в ближайшем будущем.