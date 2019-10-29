Благовещенск, , 13:42 — REGNUM Трубопровод «Сила Сибири» заполнен газом по всей длине до границы с Китаем. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба Газпрома.

Как сообщает представительство энергетической компании, голубое топливо с Чаяндинского месторождения в Якутии доведено до станции на границе с Китаем возле Благовещенска. Следующим этапом будет заполнение газом трубопровода, который пролегает по пограничному участку через реку Амур.

Как передавало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» построен для поставок газа из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На китайской территории его строили местные компании. Начало поставок топлива в Китай запланировано на 1 декабря 2019 года.