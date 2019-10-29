Бишкек, , 13:11 — REGNUM Власти искусственно удерживают курс национальной валюты Киргизии, из-за чего местные экспортеры поставляют за рубеж меньше товаров. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил депутат Алтынбек Сулайманов, передает «Tazabek».

»Соседи — казахи и узбеки — отпустили курс, во всем мире так делают, а мы много лет искусственно держим. Рынок сам себя должен контролировать», — подчеркнул парламентарий.

В ответ на это первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил о том, что правительство не занимается регулированием курса киргизского сома, поскольку это входит в обязанности национального банка.