Москва, , 13:11 — REGNUM Рекордные показатели объёмов перевозок в 2019 году демонстрирует Улан-Баторская железная дорога, сообщает 29 октября пресс-служба Российских железных дорог.

«Если в 2018 году дорога перевезла 25,7 млн тонн грузов (+13,2% к 2017 году), то за прошедшие девять месяцев уже перевезено 20,5 млн тонн (+9,4%)», — говорится в сообщении.

По словам главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, дальнейшему росту перевозок в Монголию и Россию будет способствовать новая система интервального регулирования движения поездов, запущенная в сентябре. Также российско-монгольская компания реализует долгосрочную программу модернизации и развития до 2030 года, которая обеспечит рост объёмов грузоперевозок в два раза.

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