Сеул, , 13:08 — REGNUM В третьем квартале 2019 годапассажиропоток южнокорейских аэропортов составил 31,23 млн человек, что на 4,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что 22,91 млн человек пришелся на зарубежных пассажиров, 8,32 млн человек — на внутренних. По сравнению с третьим кварталом 2018 года данные показатели увеличились на 4,8% и 3,2% соответственно.

Как отмечают в министерстве, на увеличение пассажиропотока повлияли сезонные факторы, такие как летние каникулы, период отпусков и праздники.

Пассажиропоток международного аэропорта Муан увеличился на 104,9%, аэропорта Чхонджу — на 26,6%, аэропорта Чеджу — на 33,5%, аэропорта Тэгу — на 25,7%, аэропорта Инчхон — на 4,2%, аэропорта Кимпхо — на 0,4%.

Стоит отметить, что объем грузовых авиаперевозок сократился на 5,1% до 1,06 млн тонн.