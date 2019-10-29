Оренбург, , 12:47 — REGNUM Завершилась укладка подводного перехода конденсатопровода через реку Камыш-Самарка в Переволоцком районе Оренбургской области, сообщает 29 октября пресс-служба компании «Газпром добыча Оренбург».

По результатам технической диагностики решено было вывести действующий переход из работы, так как глубина его залегания не соответствовала нормам.

Новый 350-метровый отрезок проложили методом горизонтально-направленного бурения. Сварка и монтаж велись за пределами водоохранной зоны. Переход находится на глубине 6 метров под дном реки в герметичном кожухе, который защищает металл от воздействия влаги и является барьером, исключающим утечку продукта в воду.

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