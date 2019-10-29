Иркутск, , 12:44 — REGNUM По состоянию на 1 января 2019 года, объем государственного долга Приангарья снизился на 6,3 млрд рублей и составил 12,3 млрд рублей, сообщает официальный сайт Иркутской области со ссылкой на слова министра финансов Иркутской области Наталию Бояринову. По словам чиновницы, регион и дальше продолжает оставаться в группе наиболее благополучных субъектов РФ относительно долговой устойчивости.

«Динамика и структура областного бюджета 2018 года, по сравнению с 2017 годом, свидетельствует о развитии положительных тенденций: росте налоговых доходов, а также поддержании расходов и уровня государственного долга на экономически безопасном для нашего региона уровне», — пояснила Наталия Бояринова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года в России было всего два региона, не имеющие долгов: это Сахалинская область и Севастополь. В рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки лучшие показатели продемонстрировали Тюменская и Ленинградская области, Москва, Приморский и Алтайский края.

На начало 2018 в Иркутской и Новосибирской областях отношение долговых обязательств к собственным доходам составляло 16,3 и 44,2% соответственно.

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