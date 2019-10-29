Москва, 29 октября 2019, 12:39 — REGNUM Верифицировать сведения об уровне бедности жителей России информацией о налогах и страховых взносах — это вторично. Для начала нужно вывести экономику «из тени», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение МЭР о борьбе с бедностью.
Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан.
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