Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM За последние семь лет, с 2012 по 2019 год, инвестиции субъектов Федерации в собственную инфраструктуру уменьшились почти вдвое. Об этом сообщил 29 октября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кудрина, инвестиции за этот период сократились с 1,6% ВВП до 0,8% ВВП.

«Выполнение указов (президента) по зарплатам, выполнение текущих социальных задач сегодня превалирует», — сказал Кудрин, отмечая, что бюджет развития регионов при этом сокращается.

«Хотелось бы, чтобы при выполнении национальных проектов этого не произошло», — добавил он.

Кудрин полагает, что необходимо поставить вопрос о том, насколько соглашения федерального центра с субъектами РФ и финансовое обеспечение позволяют реализовать сегодня цели национальных проектов.

«Мы видим здесь уже некоторые нестыковки, наша задача — их правильно назвать и преодолеть», — заметил глава Счетной палаты.

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