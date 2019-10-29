Набережные Челны, Татария, , 12:37 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает МУП, осуществляющий перевозки жителей и гостей Набережных Челнов по нескольким регулярным городским и «садовым» маршрутам. Иск к МУП «Электротранспорт» пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 25 октября 2019 года от ИП Миннебаев Хамза Мирасович из Тукаевского района. Сумма исковых требований — 1 398 422 рубля.

В июле 2019 года предприниматель выиграл иск к МУП о взыскании задолженности — 1 131 225 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере — 62 056,55 рубля. Сумма требований изначально была выше, но суд удовлетворил иск частично. В основу спора лёг долг по договору.

«30.04.2018 года между сторонами заключён договор №23/63, по условиям которого заказчик (ответчик) на основании абз. 3 п. 12 разд. 3 муниципального контракта привлекает исполнителя (истца) в качестве соисполнителя для оказания услуг по перевозке льготной категории населения в садоводческие общества в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту», — отмечается в материалах дела.

Напомним, несколько лет назад городские власти закупили почти 200 автобусов большой вместимости в лизинг. В связи с этим было учреждено новое муниципальное предприятие, которое отвечает за перевозки по городу и в садовые общества.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено 1 апреля 2014 года исполкомом Набережных Челнов. Уставный капитал компании — 341 612 987,64 рубля. Директор с 13 сентября 2019 года — Радиф Мубаракшин.