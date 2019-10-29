Москва, , 12:39 — REGNUM Новые нормы ведения статистики уровня бедности могут улучшить выплату адресной помощи нуждающимся, но правительство не должно улучшать ситуацию только на бумаге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Минэкономразвития планирует изменить правила сбора и ведения статистики уровня бедности в РФ. В частности, МЭР хочет обязать Росстат с 2020 года подтверждать сведения об уровне бедности информацией о налогах и страховых взносах.

«Конечно, необходимо повышать точность данных Росстата. Попытку сделать это с помощью налоговой базы можно только поддержать. Считаю, что особенно необходимо более точно исследовать категории граждан, нуждающихся в помощи, оказывать которую необходимо адресно и персонально, чтобы только те, кто реально нуждается, получали поддержку от государства и могли покрывать свои потребности», — считает Щапов.

Для этого финансовый объем такой помощи нужно повышать в разы, уверен депутат. По его словам, сегодня размер такой помощи несправедлив.

Кроме того, отмечает Щапов, необходимо также не допустить ситуации, при которой экономические показатели будут выравниваться на бумаге, но ухудшаться в реальности.

«Уже пять лет правительство не может запустить рост экономики и доходов граждан. Идей, как это сделать, у чиновников нет, зато появляются идеи поправить статистику. Это очень плохая тенденция, которая может привести к ситуации, когда на цифрах и бумагах одно, а в реальности абсолютно другая картина. Это обесценивает идею адресности помощи и может создать угрозу для управленческих решений», — опасается Щапов.

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