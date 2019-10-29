Нижний Новгород, , 12:34 — REGNUM Предстоящему похолоданию было посвящено совещание в нижегородском областном правительстве. Губернатор Глею Никитин потребовал обеспечить готовность снегоуборочной дорожной техники в районах региона к неблагоприятным погодным условиям, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Руководителям муниципалитетов будет направлено «предупреждение о необходимости быть готовыми к снегопадам и гололеду».

«Есть вся необходимая информация, чтобы быть подготовленными к осадкам и гололедице. Это не должно быть сюрпризом для вас», — подчеркнул Никитин, обращаясь к главам районов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый небольшой снегопад ожидается в Нижегородской области уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, постепенно температура воздуха снизится до — 3 °C, а в последний день октября пойдет снег.