Москва, , 12:23 — REGNUM Около 10 тыс. медицинских работников примут участие в треке «Здравоохранение» Всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщается на сайте Минздрава РФ.

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По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2019 году трек стал лидером среди специализаций по количеству женщин — 36%.

Она уточнила, что учёные степени имеют 10,7% кандидатов наук и 1,8% докторов наук. 67% заявок пришло от конкурсантов со стажем работы в управлении 5−10 лет и 2−5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в правила проведения всероссийского конкурса «Лидеры России» в 2019 году внесены изменения: добавлены три специальных трека. Регистрация на конкурс завершилась 27 октября.

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