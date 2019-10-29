Омск, , 12:20 — REGNUM Пока государство будет вкладывать огромные деньги в модернизацию различных методик измерения, бедных семей в России станет ещё больше. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала омский общественный деятель Татьяна Садилина, комментируя информацию о предложении Минэкономразвития с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России.

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«Мы живём в мире, где прогресс не стоит на месте, и современные реалии вынуждают нас идти в ногу со временем. Разработка новой методики измерения бедности — это одна из мер модернизации. Правда есть одно большое «но». Сумма, которую планируют выделить для этих целей, не совсем адекватна. Уровень жизни россиян стремительно падает, и в данной ситуации лучшим вариантом вложения денежных средств стала бы поддержка тех самых семей, которые вошли в категорию «бедных». Я считаю, что государство в первую очередь должно ориентироваться на социально-экономическое развитие. В приоритете всегда должен стоять человек. А пока государство будет вкладывать финансовые средства в модернизацию методик измерения, семей, находящихся за чертой бедности, станет ещё больше», — подчеркнула Татьяна Садилина.

По её словам, власти должны бороться с корнем проблемы, «а не изобретать очередной велосипед».

«Какой толк в обновлении, если существуют более актуальные проблемы?» — резюмировала собеседница ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России. Находящийся в подчинении Минэкономразвития Росстат должен будет сопоставлять свои данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России. Ожидаются и другие нововведения. По данным РБК, реализация планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года.

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