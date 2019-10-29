Абуджа, , 12:19 — REGNUM Нигерия, самая густонаселенная нация Африки, улучшила свою позицию в рейтинге по индексу легкости ведения бизнеса, составленном представителями Всемирного банка. Однако некоторые аналитики утверждают, что это не обязательно означает улучшения в сфере экономики и что в стране по-прежнему существуют затруднения в деловой политике. Об этом сообщает CNN Africa.

В настоящее время страна занимает 131-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020. Западноафриканская нация поднялась на 15 позиций с места 2019 года и была отмечена как одна из наиболее развитых экономик в мире для ведения бизнеса.

Индекс представляет собой ежегодный рейтинг, который оценивает деловую среду в 190 странах мира с учетом различных показателей, включая уплату налогов, трансграничную торговлю, легкость начала бизнеса и защиту миноритарных инвесторов.

Тунде Лейе, бизнес-аналитик из SBM Intelligence в Нигерии, сказал, что новая позиция является значительным улучшением по сравнению с прошлым годом, однако существуют контрпродуктивные постановления, которые затрудняют ведение бизнеса.

Напомним, что в 2016 году президент Нигерии Мухаммаду Бухари создал правительственную организацию Президентский совет по содействию бизнес-среде (PEBEC) с целью минимизации ограничений, связанных с ведением бизнеса в стране

Организация разработала реформы, направленные на то процветание бизнеса. Некоторые из них включают сокращение времени, необходимого для регистрации бизнеса, новые сетевые подключения для электричества и модернизацию избирательных систем для импорта и экспорта.

Но, по словам Лейе, такая политика может иметь противоположный результат, так как в настоящее время многие торговцы и владельцы бизнеса теряют доходы и товары, ссылаясь на недавнее закрытие сухопутных границ Нигерии.

В августе Бухари закрыл сухопутные границы Нигерии для торговли с Чадом, Нигером, Камеруном и Бенином, сославшись на необходимость защитить экономику страны от контрабанды.