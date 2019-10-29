Тамбов, , 12:14 — REGNUM В Тамбовской области за девять месяцев текущего года выполнено строительных работ на 20,8 млрд рублей, что больше января-сентября 2018 года почти 15%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на Тамбовстат.

Новостройка в Тамбовской области Tambov.gov.ru

В Тамбовской области развитию строительного комплекса традиционно уделяется большое внимание. По мнению губернатора Александра Никитина, эта сфера является локомотивом региональной экономики. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области.

Увеличение объема жилищного строительства является одним из главных показателей реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Тамбовские власти подчёркивают, что дело не в показателях, а в реальной пользе, которую приносит развитие жилищного строительства экономике и социальной сфере региона. И в этом направлении есть реальные успехи. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, ввод жилья в Тамбовской области увеличился почти на 25%. За девять месяцев в регионе было построено 3111 квартир общей площадью 475,6 тыс. кв. метров.

В расчете на 1000 человек населения области введено 464 кв. метра жилья против 372 кв. метров в январе-сентябре 2018 года. Выше среднеобластного уровня обеспечен ввод жилья в Тамбове, Уварово и Тамбовском, Знаменском, Петровском, Уметском, Рассказовском и Мучкапском районах.

Строительство образовательного учреждения в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Из объектов социально-культурной сферы с начала года введены в эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 500 мест, вторая очередь геронтологического центра на 96 коек, медицинский центр на 1412 кв. метров в Тамбове. В Рассказово построены общеобразовательные организации на 900 ученических мест в Рассказово, в Моршанском районе — дом-интернат для престарелых, инвалидов на 155 мест, в Мордовском районе — два военно-мемориальных комплекса.

В сфере АПК введены в эксплуатацию несколько предприятий: теплицы под стеклом на 11,6 тыс. кв. метров, зерносушильный и очистительно-сушильный комплексы, сырохранилища, механизированные зерносклады, мощности по производству растительного масла, производству асфальтобетона и другие объекты.

В целом строительная отрасль остаётся одной из самых эффективных и динамично развивающихся в реальном секторе экономики региона, подчёркивают региональные власти.