Воронеж, , 12:12 — REGNUM Реконструкция главного Левобережного коллектора в Воронеже начнется в 2020 году, об этом было заявлено на заседании Общественного совета ООО «РВК-Воронеж» при губернаторе Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 29 октября. Заседание провел заместитель губернатора — первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов.

Как отмечалось на совещании, за девять месяцев 2019 года в рамках инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» освоено 230 млн рублей: в частности. велись работы по реконструкции отстойников Правобережных очистных сооружений и главного Левобережного коллектора. Работы, сообщил гендиректор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко, будут завершены в 2020 году. Также в 2019 году специалисты «РВК-Воронеж» промыли 483 км канализационных сетей, что снизило аварийность на сетях водоотведения. При этом, как отмечалось, 80% засоров связаны с недобросовестной работой предприятий и частных компаний. Для решения проблемы, в частности, было предложено сотрудничество со стороны Воронежского технического университета — вуз готов предоставить специалистов для проведения экспертизы на конкретных объектах.

В числе планов на 2020 год — строительство еще одной городской канализационной насосной станции (ГКНС), монтаж закрытых железобетонных монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды в сторону реки Дон из Правобережных очистных сооружений и реконструкция коллектора от ГКНС до Левобережных очистных сооружений.

Также в инвестиционную программу ООО РВК «Воронеж» на 2019 — 2024 годы претерпела изменения включены новые объекты, которые не были учтены при формировании документа в 2018 году, объем вложений вырастет на 232,6 млн рублей и составит 4,3 млрд рублей.

Также, отмечалось на совещании, ООО РВК «Воронеж» вышло с законодательной инициативой о внесении изменений в региональное законодательство о регулировании градостроительной деятельности: предлагается отказаться от запроса разрешения на строительство при прокладке и реконструкции сетей водопровода и канализации, что должно ускорить укладку сетей и процесс подключения новых абонентов. Кроме того, принято решение о том, что до 1 марта 2020 года администрация Воронежа разработает проект нормативных правовых актов в части передачи новых сетей водоснабжения.