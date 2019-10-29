Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Проблема с продлением лицензий на алкоголь из-за наличия штрафа, срок уплаты которого еще не прошел, не нова, при этом для ее решения нет ни юридических, ни технических преград, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя информацию о сложностях ретейлеров с продлением лицензий.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сразу несколько крупных розничных сетей столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем из-за штрафов, срок оплаты которых еще не истек.

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«Эта проблема существует уже не один год. Для больших торговых сетей она имеет не очень большое значение, число их магазинов, где не была продлена лицензия, невелико. А вот для локальных сетей, а также для несетевых магазинов, это действительно большая трудность.

Проблема вызвана явно не технической невозможностью исправить ситуацию. Тот или иной штраф уже уплачен, но этого «не видят»: если бы была поставлена задача, такая проблема была бы решена.

Не нужен никакой новый закон о том, что нельзя не продлевать лицензию, если у компании есть штраф, срок уплаты которого еще не истек. Это правило действует и сейчас. Тем не менее лицензии отзываются, что является прямым нарушением закона», — отметил Максим Черниговский.