Санкт-Петербург, 29 октября 2019, 12:08 — REGNUM Проблема с продлением лицензий на алкоголь из-за наличия штрафа, срок уплаты которого еще не прошел, не нова, при этом для ее решения нет ни юридических, ни технических преград, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя информацию о сложностях ретейлеров с продлением лицензий.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что сразу несколько крупных розничных сетей столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем из-за штрафов, срок оплаты которых еще не истек.
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