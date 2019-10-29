Москва, , 12:06 — REGNUM Власти РФ пытаются смягчить негативный информационный фон и внушить населению, что дела с экономикой вот-вот наладятся, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Минэкономразвития РФ обязать Росстат сопоставлять его данные об уровне бедности с информацией о доходах населения, которая есть в распоряжении ФНС и ПФР.

«В макроэкономике важным фактором всяческой экономической динамики являются общественные ожидания. Ожидания инвесторов, ожидания потребителей — это важный психологический фактор, открытый Кейнсом, который играет очень большую роль в поведении человека, — сказал Комолов. — И правительство РФ, естественно, пытается воздействовать на эти ожидания. Каким образом? В первую очередь старается смягчить негативный информационный фон. По большинству базовых экономических показателей РФ динамика скорее отрицательная. Ясное дело, что по мере того как будет затягиваться эта рецессия, правящий класс будет пытаться смягчить, а то и вовсе скрыть информацию об истинном положении дел в экономике, чтобы воздействовать на общественные ожидания».

Как пояснил Комолов, если общество будет думать, что с экономикой вот-вот всё наладится, значит, люди будут откладывать меньше денег впрок, а стало быть, изымать меньше денег из экономики. По мнению эксперта, такая тактика сработала бы, если бы экономическая политика властей РФ была иная. Однако именно она приводит к всё большему накоплению противоречий, решать которые предлагают за счёт рядового гражданина, который должен своим поведением, основанным на недостатке информации, компенсировать негативные тенденции. Это, как полагает экономист, очень слабая конструкция, и вряд ли она приведёт к чему-то хорошему. Скорее наоборот, люди могут остаться без запасов и без накопленных резервов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, целью нововведения, запланированного Министерством экономического развития РФ, должно быть повышение качества статистических данных о бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства. Реализация этих планов потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей на ближайшие три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бедность в России начнут измерять по новой системе с 2020 года