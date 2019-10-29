Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM Главной задачей для свердловских властей была и остаётся реализация национальных проектов, а также приведение в жизнь областной программы «Пятилетка развития». Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Глава региона выступил перед депутатами свердловского заксобрания с докладом о направлениях бюджетной и налоговой политики на предстоящие три года.

По словам губернатора, президент России Владимир Путин поставил перед областью задачи по достижению целевых показателей, на что только в 2019 году были заложены более 30 млрд рублей. Объём финансирования на данные задачи не будет снижен и в 2020 году.

Также Куйвашев напомнил, что в регионе действует программа «Пятилетка развития», в которой также предусмотрены цели и задачи для всей области.

«На самом деле нет второстепенных вопросов: если вопрос стоит строчкой в бюджете, это главный вопрос», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале примерно посчитали, во сколько обойдётся Универсиада-2023. По словам губернатора, расходы на подготовку и проведение игр должны составить около 85 млрд рублей, из них 40 млрд рублей потратит область, хотя эти средства региону должны компенсировать в федеральном правительстве.

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