Улан-Удэ, , 11:55 — REGNUM На дне Байкала лежат огромные битумные холмы в приличных масштабах. Об этом заявил конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир» Анатолий Сагалевич, погружавшийся на дно самого глубокого озера в мире.

По его словам, месторождения удалось обнаружить благодаря нефтяным пятнам на поверхности воды.

«А когда погрузились, то увидели, что капельки нефти потихоньку поднимаются на поверхность. Если пробурить там нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе», — передаёт его слова издание «Аргументы и факты».

Как сообщало ИА REGNUM, оставаться чистой воде Байкала помогают микроорганизмы, которые используют углеводороды в своем жизненном цикле и почти полностью утилизируют их.

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