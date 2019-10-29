Иркутск, , 11:38 — REGNUM Компания с практически стопроцентным китайским участием не смогла оспорить незаконность строительства берегах Байкала завода по производству бутилированной воды. Арбитражный суд в Чите отклонил апелляционную жалобу «Аквасиба», передает ОТР.

Напомним, строительство завода по розливу байкальской воды началось ударными темпами в Култуке — в начале 2019 года. Региональные власти поначалу одобрили данный проект, в который было вложено более 250 миллионов рублей. Но тревогу забили экологи и общественники, они указали на то, что для строительства завода потребовалось рыть траншеи по уникальным Тавловским болотам — месту гнездования и зимовки краснокнижных птиц.

Позднее незаконность данного строительства подтвердили и надзорные органы.

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