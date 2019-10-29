Москва, 29 октября 2019, 11:34 — REGNUM Третья часть (33%) общемировых мировых запасов нефти находится под санкциями США. Такие цифры представило АЭИ «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.
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По данным экономиста, мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей, из них в Венесуэле находится 298,4 млрд баррелей, в Иране — 157,8 млрд, в России — 80 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат «защищать» нефтяные месторождения в Сирийской Арабской Республике.
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