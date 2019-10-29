Минск, , 11:21 — REGNUM Запрет на ввоз белорусской говядины в Россию может быть снят в скором времени. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов на форуме «Беларусь мясная» в Минске, передает БЕЛТА.

«У нас уже есть предварительная договоренность о том, что ограничения по говядине на кости будут сняты в ближайшее время», — рассказал журналистам Богданов.

Он также отметил, что для решения данного вопроса прорабатывается механизм. Глава ведомства надеется, это получится завершить через одну-две недели. Предварительная договоренность с Евразийской экономической комиссией уже была достигнута.

Напомним, весной 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз говядины на кости для всех стран, которые не имеют статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии. Это коснулось и Белоруссии.